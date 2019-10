Pujada del 2,9% de l'IBI a Sant Cugat el 2020

Sant Cugat

23.10.2019 | 04:00

Els santcugatencs hauran de pagar més el pròxim any per l'Impost sobre Béns Immobles (IBI). En concret, el tribut, principal font d'ingressos dels ajuntaments, puja un 2,9%, en passar el tipus impositiu del 0,513% al 0,528%. Aquest increment, segons l'equip de govern, suposarà un augment dels rebuts en "immobles mitjans" d'entre 25 i 30 euros anuals, va informar Totsantcugat.cat. El 2018, es van recaptar més 46 milions d'euros per l'IBI del total de 119 milions d'ingressos de l'Ajuntament.La ...