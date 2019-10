Un mort, quatre desapareguts i carreteres i trens afectats pel temporal

EFE

23.10.2019 | 12:23

Un mort, quatre desapareguts, una quarantena de carreteres tallades, diverses línies de ferrocarril sense servei, més de 20.000 domicilis sense llum i 1.760 incidències comunicades al telèfon d'emergències 112 són algunes de les conseqüències del temporal de pluja que ha assolat Catalunya en les últimes hores.

Els equips d'emergència que buscaven a un desaparegut a Arenys de Munt (Barcelona) arrossegat per les aigües d'una riera l'han trobat poc després de les set d'aquest matí a la platja de Caldes d'Estrac, al límit amb la població d'Arenys de Mar, han informat els Mossos. Per part seva, a Vilaverd (Tarragona), el desbordament del riu Francolí va arrossegar anit un bungalow on vivien una dona i el seu fill, que estan sent buscats per diverses dotacions de Bombers, Protecció Civil i efectius dels Mossos.També ha transcendit aquest matí que s'està buscant a altres dues persones en un vehicles en la Espluga de Francolí.

Els Bombers de la Generalitat han rebut entre les 07.00 hores d'ahir dimarts i les 08.00 hores d'avui un total de 1.760 avisos relacionats amb les intenses pluges, i des de les 06.00 hores d'aquest matí han atès 139 trucades degudes a incidències provocades per la pluja.