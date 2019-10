Un mort en un accident de sis vehicles a l'AP-7, a l'altura de Maçanet de la Selva

Efe

23.10.2019 | 12:25

Una persona va morir anit i altres sis van resultar ferides de diversa consideració, entre elles dos menors, en un accident múltiple a l'AP-7, a Maçanet de la Selva (Girona), en el qual es van veure implicats sis vehicles.

El Servei Català del Trànsit (SCT) ha informat aquest dimecres que l'accident es va produir sobre les 22.45 hores d'anit a l'altura del quilòmetre 86 de l'AP-7, i en ell es van veure implicats un camió, una furgoneta i quatre turismes.

El conductor i únic ocupant d'un dels vehicles, P.T.M., de 21 anys i veí de Cassà de la Selva (Girona), va morir a conseqüència del sinistre.

Altres sis persones van resultar ferides, una d'elles menys greu i cinc lleus, entre elles dos menors, que van ser traslladades a l'Hospital de Santa Caterina de Salt (Girona).

Tres patrulles dels Mossos d'Esquadra, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i quatre ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) van participar en les tasques de rescat i atenció a les víctimes. A conseqüència de l'accident, l'AP7 va quedar totalment tallada al trànsit en sentit nord durant una hora, quan es va donar pas per un carril, i fins a les 07 hores d'aquest matí no s'ha normalitzat la circulació per la via.

Amb aquest jove mort són ja 149 les persones que han perdut la vida en accident de trànsit des de principis d'any en les carreteres catalanes.