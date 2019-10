Iceta admet "alguns contactes" del Govern amb Aragonès

EFE

22.10.2019 | 12:36

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha admès que hi ha hagut "alguns contactes" entre el Govern i el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, des que van començar les protestes per la sentència del Tribunal Suprem que va condemnar als líders del "procés". "Em consta, crec que hi ha hagut alguns contactes amb el vicepresident. Sí, és veritat", ha indicat en una entrevista a TV3, on ha destacat que l'últim dirigent republicà amb el qual va parlar ell mateix va ser Aragonès "ara fa deu dies".

Encara que ha destacat que "l'interlocutor és el propi Govern", ha reconegut que "és veritat que hi ha relacions més fluids amb alguns dirigents d'ERC" que amb el president, Quim Torra. "Té a veure també amb la negociació que es va produir fa uns mesos, que va passar per Pedralbes i que després es va truncar en el moment d'aprovar els pressupostos. A vegades, això que es diu que 'el roce hace el cariño', els costums i el fet de tenir una línia oberta entre dirigents que ja han parlat, s'han discutit, s'han posat d'acord o s'han barallat abans, té beneficis", ha dit.

Iceta ha deplorat l'actitud que ha mantingut Torra des que van començar els disturbis, i ha assegurat que el millor que podria fer és convocar eleccions per a donar pas a nous lideratges, perquè en la seva opinió el president "no està a l'altura".