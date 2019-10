El Consell Comarcal rebutja la sentència del procés

22.10.2019 | 12:33

El ple del Consell Comarcal va aprovar ahir a la tarda una moció de rebuig a la sentència del Tribunal Suprem contra els presos del procés. Ho va fer amb els vots favorables d'ERC, Junts per Catalunya (que forma part del govern tripartit) i CAM-AMUNT. Els grups d'En Comú Podem i TxT es van abstenir, mentre que el PSC i el PP hi van votar en contra. A la sessió no va assistir cap representant de Cs.

En la moció, impulsada per l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) i l'Associació Catalana de Municipis, es demana l'amnistia per a les persones "preses polítiques catalanes" i es defensa el "dret a l'autodeterminació". En el text es rebutja la resolució judicial i es considera que representa una regressió dels drets i les llibertats. Els tres grups que van votar a favor demanen la llibertat "immediata" dels presos i la seva amnistia.

El ple es va celebrar ahir de forma extraordinària a petició dels grups comarcals d'Esquerra Republicana de Catalunya, Junts per Catalunya i CAM-AMUNT. En el ple també s'ha aprovat la petició de celebrar un Consell d'Alcaldies per tal de poder debatre la situació que viu Catalunya, una demanda que ha comptat amb el mateix resultat en quant a vots que el text de rebuig a la sentència.