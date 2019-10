Puigdemont, en llibertat sense fiança després de comparèixer a Bèlgica

EFE

18.10.2019 | 11:49

L'expresident de la Generalitat de Catalunya Carles Puigdemont ha quedat aquest divendres en llibertat sense fiança però amb condicions, després de comparèixer davant la Justícia belga. Segons ha informat Puigdemont a la premsa després de presentar-se voluntàriament davant les autoritats belgues, haurà d'informar si té intenció de sortir de Bèlgica i mantenir una residència fixa al país.

L'expresident de la Generalitat ha rebutjat lliurar-se a Espanya i ha comparegut avui voluntàriament acompanyat dels seus advocats davant les autoritats belgues en relació amb l'euroordre cursada pel Tribunal Suprem. Hores després de dictar-se la sentència sobre el judici del procés el jutge Pablo Llarena va decidir cursar per tercera vegada una ordre europea de detenció i lliurament contra Puigdemont. El seu advocat a Bèlgica, Paul Bekaert, va dir ja el dilluns que Puigdemont col·laboraria amb la justícia belga i no s'amagaria quan les autoritats del país rebessin l'euroordre emesa pel Suprem. "Parlarem amb el fiscal i el meu client, si és convocat a anar davant el jutge, no s'amagarà. Col·laborarà amb la justícia belga. Confia en la justícia belga. Aquesta és la raó per la qual està a Brussel·les", va dir Bekaert.