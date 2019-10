Congelació d'impostos a Matadepera el 2020

Matadepera

Redacció

18.10.2019 | 04:00

Els impostos, taxes i preus públics municipals de 2020 continuaran congelats un any més, tal com es va aprovar ahir en un ple extraordinari. Les ordenances fiscals del pròxim any van tirar endavant amb els únics vots a favor de l'equip de govern (Junts per Matadepera), que governa amb majoria absoluta. Des de l'oposició, ERC i la CUP es van pronunciar en contra i Cs es va abstenir.La regidora d'Economia i Hisenda, Bet Fonollosa, va defensar l'aprovació de les taxes i ordenances apuntant que ...