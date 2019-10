Els talls viaris alteren la mobilitat en l'arrencada de la vaga

18.10.2019 | 12:27

La vaga general convocada avui a Catalunya ha arrencat amb talls viaris i problemes de mobilitat que preveuen incrementar-se a mesura que les columnes de persones en protesta per la sentència del 1-O arribin a Barcelona, mentre que els serveis mínims s'han iniciat amb normalitat.

L'afectació en la mobilitat ha estat la primera conseqüència de la vaga, amb unes catorze carreteres catalanes tallades a mitjan matí en alguns trams per les cinc "Marxes per la Llibertat" que es dirigeixen a Barcelona i per altres manifestacions independentistes, entre elles, diverses vies importants com l'A-P7, l'A2 o la N-340, on un grup d'activistes ha aixecat una barricada amb foc.

Segons informa la Guàrdia Urbana, l'AP-7 ha estat tallada a tots dos sentits a l'altura de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) en *Bellatera i en *Satn Julià de *Ramis (Girona).

Així mateix estan tallades la N-240 en tres trams, la N-420, la C-37, la C-44, la C-45, la C55, la C-16, la N-145, la N-152, la C-25 en tres punts i la C-58 en punts molt concrets a causa d'alguna de les columnes de les "Marxes per la llibertat".

Grups de manifestants han tallat diverses carreteres catalanes des de primera hora, entre elles la frontera amb França en tots dos sentits, segons el Ministeri de Foment.

També han interromput de manera intermitent la circulació ferroviària en diversos punts de la xarxa ferroviària catalana durant aquest matí, la qual cosa ha afectat breument l'Estació de França de Barcelona i a altres punts com Molins de Rei o Terrassa.

La vaga general ha provocat la cancel·lació preventiva de 55 vols en l'Aeroport de Barcelona-El Prat, que d'altra banda ha arrencat el dia amb normalitat.

La major part dels vols cancel·lats, 36, havien de ser operats per l'aerolínia Vueling, que ahir ja va anunciar que els anul·lava preventivament, 12 corresponen al Pont Aeri Madrid-Barcelona d'Ibèria i la resta a altres companyies aèries.

Els serveis mínims decretats en el metre i autobusos de Barcelona i els trens de Renfe han funcionat amb normalitat en les primeres hores, excepte en moments puntuals per l'acció de manifestants.

Els grans hospitals públics i concertats de Barcelona i de l'àrea metropolitana també han funcionat amb normalitat en els serveis d'urgències i a penes s'han produït alteracions en les activitats previstes per a aquest divendres.

Mercabarna, el mercat central de Barcelona, ha obert les seves portes aquest divendres, però està registrant molt poca activitat a causa de la vaga general convocada avui a Catalunya.

En les universitats públiques el seguiment és massiu aquest divendres i una tranquil·litat inusual es respira en els diversos campus universitaris, sense pràcticament alumnes.

Per part seva, la planta de Seat a Martorell (Barcelona) ha interromput la seva producció a causa de les protestes independentistes i a la vaga general convocada a Catalunya, mentre que Nissan ha obert amb normalitat la seva planta de la Zona Franca de Barcelona.

Seat va acordar ahir un atur tècnic de producció, que es va començar a aplicar a la tarda i que afectarà a tots els torns d'avui, per a evitar el risc que els seus treballadors no poguessin acudir al seu lloc de treball, i també que hi hagués problemes per a rebre subministraments.

El president de la Generalitat, Quim Torra, i part del seu govern s'han reunit aquest matí en el Palau de la Generalitat per a fer seguiment de la jornada de vaga.