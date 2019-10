Torra crida a parar ja els actes vandàlics

EFE

17.10.2019 | 12:06

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha fet una crida a "parar ara mateix" els actes vandàlics que s'han produït també aquesta nit a Barcelona per evitar que aquests incidents danyin l'independentisme, alhora que ha alertat sobre "grups infiltrats" en aquests disturbis. Després d'una segona nit d'altercats a Barcelona, Torra ha fet una crida a la "serenitat" i ha etzibat: "Això s'ha de parar ara mateix. No hi ha cap raó ni justificació per a un acte vandàlic".

Després que es repetissin imatges de fogueres i d'altercats en el centre de la capital catalana, Torra ha dirigit un breu missatge institucional a través de TV3. El president ha volgut deixar clar que el moviment independentista "no és ni ha estat violent", i que "sempre" ha condemnat la violència, i ha cridat a cessar les actituds violentes.