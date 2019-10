El Govern investigarà una de les actuacions dels Mossos a l'aeroport

Efe

15.10.2019 | 12:08

El Departament d'Interior investigarà una actuació dels antidisturbis dels Mossos d'Esquadra, ahir dilluns, en les concentracions a l'aeroport de Barcelona, en la qual un furgó policial va arrencar amb una manifestant pujada a la part davantera del vehicle.

En un informe intern, al qual ha tingut accés Efe, el Departament acorda visionar les imatges d'aquesta actuació per "determinar eventuals responsabilitats, d'acord amb els protocols d'actuació policial" en la intervenció de l'aeroport. En l'informe, Interior justifica que els Mossos van carregar per evitar "riscos per a la seguretat" després de més de tres hores de "mediació i contenció".