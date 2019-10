Torra demana una reunió urgent amb el rei i Sánchez per a abordar la "crisi"

LA SENTÈNCIA DEL PROCÉS

14.10.2019 | 14:02

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha explicat que aquest dilluns a la tarda enviarà al rei Felip VI i al president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, sengles cartes per a demanar-los una "reunió urgent" amb la finalitat de "tractar la crisi que s'obre amb la sentència" del Tribunal Suprem.

Torra ha comparegut en la Galeria Gòtica del Palau de la Generalitat, flanquejat pels consellers del seu Govern, el president del Parlament, Roger Torrent, i membres sobiranistes de la Mesa de la cambra catalana, així com el expresident Artur Mas, entre altres personalitats polítiques catalanes.

En la seva declaració institucional per a reaccionar a la publicació de la sentència del "procés", Torra ha avançat que en els pròxims dies compareixerà al Parlament per a abordar aquest assumpte i demà al matí el Govern celebrarà una reunió extraordinària.