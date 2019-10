Li demanen 12 anys per abusos sexuals a la filla de la seva parella

Rubí

12.10.2019 | 04:00

L'Audiència Provincial té previst jutjar dimarts a un individu per un presumpte delicte continuat d'abús sexual cap a la filla de la seva parella, que en el moment dels fets tenia 10 anys. La Fiscalia li demana 12 anys de presó i, un cop complerta la condemna, la prohibició d'acostar-se i comunicar-se amb la víctima per un període de 10 anys. Els fets van succeir en dates indeterminades entre desembre de 2015 i abril de 2017. L'acusat, de nacionalitat equatoriana, aprofitant la relació familiar que l'unia amb la nena, reiteradament quan estava a soles amb ella a casa per cuidar-la "l'obligava a practicar-li una fel·lació, després de la qual li baixava els pantalons i li fregava el penis entre les cames, arribant a penetrar-la analment almenys en una ocasió", diu l'escrit d'acusació.