"Som gent molt gran" tindrà activitats intergeneracionals

11.10.2019 | 04:00

Del 17 al 27 d'octubre es tornaran a celebrar les jornades "Som gent molt gran", que volen ser un reconeixement al paper i a l'empremta en la societat que deixen els qui avui són, segons el lema de les jornades, "gent molt gran". Durant deu dies, es faran tot un conjunt d'activitats per fomentar l'aprenentatge i la transmissió cultural, els hàbits de vida saludable i la pràctica esportiva, tot deixant espai per a les activitats lúdiques. En la línia iniciada en els darrers anys, hi haurà espais reservats per a les activitats compartides amb gent de totes les edats amb propostes com "Els jocs dels Recicloperats" o "Com es berenava abans i com es berena ara". En aquest mateix sentit, el cinema o els espectacles de dansa o música són oberts a tothom.