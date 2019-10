850 euros de multa per un abocament il·legal, a Vacarisses

Vacarisses

A. Losada

11.10.2019 | 04:00

L'Ajuntament de Vacarisses ha sancionat un veí del municipi per un abocament d'escombraries al medi natural, en una zona no permesa. La sanció per cometre aquesta infracció, que ja ha estat notificada al seu autor, implica el pagament de 850 euros. Davant aquest fet, el Consistori ha anunciat que s'augmentarà la vigilància per continuar perseguint activitats que, com aquesta, perjudiquen l'entorn.L'abocament il·legal es va produir en un camí ...