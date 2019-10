Paluzie (ANC) reconeix mancances en el pla secessionista

EFE

10.10.2019 | 12:39

La successora de Jordi Sànchez al capdavant de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Elisenda Paluzie, ha reconegut aquest dijous que hi ha hagut errors i mancances al llarg de l'última dècada per a la "preparació de la independència" per part dels partits secessionistes i el propi Govern. En una entrevista a Radio 4, Paluzie ha assenyalat que no estaven "avançades" prou les anomenades "estructures d'Estat" que es preparaven per a una Catalunya independent, i ha dit que no s'havia d'haver posat un termini de 18 mesos per a aconseguir la independència.

Més enllà, la presidenta de l'ANC ha dit que la consulta de 2014 havia d'haver estat el veritable referèndum, en comptes de "treure-li la càrrega política i deixar-lo en un procés participatiu". Igualment, per a Paluzie, el referèndum de 2017 va ser vàlid a pesar que van votar "el 43%" dels ciutadans perquè "no s'establia cap llindar" en les anomenades lleis del referèndum. El fet que el Govern no tirés endavant amb la independència va ser per a ella una "oportunitat perduda" en ple "momentum".