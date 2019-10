"Cristian torna a estar content, ja té la rutina que necessita"

Rellinars

Antonio Losada

10.10.2019 | 04:00

Avui fa just una setmana que Cristian, el jove de 21 anys amb síndrome de Down que viu a Rellinars, disposa del servei de transport adaptat del Consell Comarcal per desplaçar-se fins a Fupar, a Terrassa, on aquest setembre ha començat a treballar després d'anys anant a l'escola d'educació especial Fàtima, a la mateixa localitat.En finalitzar el seu període d'escolarització a Fàtima, aquest curs Cristian ja no tenia dret al servei ...