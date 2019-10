Finalitza el termini de la JEC sense símbols als principals edificis de la Generalitat

Efe

05.10.2019 | 04:00

Ahir, a les 15.00 hores finalitzava el termini donat per la Junta Electoral Central (JEC) al president Quim Torra per a retirar els llaços grocs, les banderes estelades i altres símbols "partidistes", i els principals edificis de la Generalitat de Catalunya, a aquesta hora, no en tenien cap. Fonts de la Generalitat van assegurar que ni Torra ni el Govern havien donat instruccions de retirar els símbols, i que el secretari de l'executiu, Víctor Cullell, s'havia limitat a traslladar l'ordre de ...