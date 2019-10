Els Pets, Buhos i Doctor Prats, al festival Petits Camaleons

Sant Cugat

Redacció

04.10.2019 | 04:00

Torna el festival de música per a nens Petits Camaleons, que se celebra aquest cap de setmana al Teatre-Auditori i voltants. En total, 33 grups conformen el cartell d'aquesta vuitena edició, encapçalat per La Pegatina, Els Pets, Doctor Prats, Buhos, Joan Dausà i Oques Grasses, sota la direcció artística d'Albert Puig. De fet, el certamen arrenca a les nou d'aquesta nit amb un concert inaugural dels Pets destinat al públic adult, on nens i nenes ...