Un menor, ferit de gravetat per arma de foc en el Raval de Barcelona

EFE

03.10.2019 | 12:43

Un menor ha resultat ferit de gravetat per arma de foc aquesta matinada al barri del Raval de Barcelona, encara que no es tem per la seva vida, segons han informat a Efe els Mossos d'Esquadra. Els fets han succeït cap a les 05.00 hores en un carrer pròxim a la Rambla del Raval, quan una persona, que encara no ha estat identificada, ha disparat al menor per motius que es desconeixen i que la policia catalana està investigant en aquests moments. Unes dues hores abans, cap a les 03.00 hores, a la plaça Folch i Torres, també al barri del Raval, s'ha produït una baralla en la qual han participat diverses persones. Els Mossos estan investigant si tots dos fets, que s'han produït en llocs pròxims i amb poques hores de diferència, poden estar relacionats.