Puigdemont no preveu abandonar Bèlgica quan s'anunciï la sentència

EFE

02.10.2019 | 12:07

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha assegurat aquest dimarts des de Brussel·les que no té previst abandonar Bèlgica quan s'anunciï la sentència del Tribunal Suprem sobre el '*procés'. En una roda de premsa a Brussel·les, acompanyat d'altres membres de l'anomenat Consell per la República, com els exconsellers Antoni Comín, Lluís Puig i Clara Ponsatí o l'exdiputat de Junts pel Sí Lluís Llach, Puigdemont ha restat credibilitat a les especulacions sobre si està buscant una altra destinació per evitar que Bèlgica l'extradeixi a Espanya si es reactiva l'euroordre contra ell. "Tots estem preparats per a afrontar-ho des de Bèlgica", ha garantit Puigdemont, que ha matisat que, en el cas de Ponsatí, preveu afrontar la sentència des de la seva residència a Escòcia. "Fa més d'un any que estem preparats", ha afegit