Puigdemont nega vincles amb els CDR a la presó

EFE

01.10.2019 | 12:10

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha afirmat que no ha tingut "cap mena de relació" amb els membres dels comitès de defensa de la república (CDR) empresonats i ha augurat que tot forma part d'una "narrativa" per poder activar una euroordre per terrorisme i així detenir-lo.

En una entrevista a Catalunya Ràdio en el segon aniversari del referèndum unilateral de l'1-O, Puigdemont ha subratllat que és un "deliri i una fantasia pura i dura" pensar que ell, el president català, Quim Torra, i "el conjunt de l'independentisme hagin tingut algun tipus de temptació" cap a la violència. Així, ha apuntat que l'operació de la Guàrdia Civil i l'Audiència Nacional per la qual es va detenir i va empresonar a set persones per presumptament preparar actes d'índole terrorista formaria part d'una "narrativa" per a atribuir-li a ell violència i així poder "marcar la casella de terrorisme en una euroordre".

Puigdemont ha recordat que ja han intentat extradir-lo a Espanya sense èxit i ha considerat que ara han generat aquesta "bestialitat tan gran" per tractar d'aconseguir la seva entrega, "i si és per terrorisme, molt millor". A més, ha assegurat que no necessita "cap intermediari" per poder parlar amb Quim Torra, després que la recerca de l'Audiència Nacional sobre els set detinguts apuntés com a "enllaç" a Anna Puigdemont, la seva germana.