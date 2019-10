El Consell Comarcal rectifica i assumeix el transport del jove de Rellinars amb síndrome de Down

01.10.2019 | 15:02

El Consell Comarcal del Vallès Occidental ha respost a la denúncia d'un pare de Rellinars a qui la institució li havia denegat el transport al seu fill, amb síndrome de Down, en haver acabat la seva etapa escolar a Fàtima i haver-se incorporat a Fupar. Diari de Terrassa recull avui la situació d'aquesta família i explica el desesperat intent del pare per revertir aquesta negativa, quan ahir va aturar el vehicle adaptat del Consell Comarcal al seu pas per Rellinars. Ara, el Consell Comarcal ha emès un comunicat en què explica que assumirà el transport d'aquest noi des de Rellinars fins a Fupar, a Terrassa, fet que no suposa cap despesa afegida per l'organisme. El Consell assegura que pren aquesta decisió davant la "inacció" del Departament d'Educació, que és qui finança aquest servei de transport.