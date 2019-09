La germana de Puigdemont nega haver estat enllaç de l'expresident, Torra i els CDR

Efe

30.09.2019 | 12:32

Anna Puigdemont ha emès un comunicat a primera hora del matí d'aquest dilluns en el qual desmenteix les informacions publicades per diversos mitjans, en les quals s'assegura que s'hauria reunit amb el grup de CDR detingut per la Guàrdia Civil la setmana passada i que ha estat acusat de terrorisme, així com haver fet d'enllaç entre el seu germà i l'actual president de la Generalitat, Quim Torra.

La germana del expresident assegura que és "materialment impossible" que pogués haver-se vist amb els detinguts "per raons familiars perfectament acreditades". En la data de la suposada trobada, el passat 15 de setembre, Anna Puigdemont estava a l'hospital per l'operació del seu pare i assegura que existeix documentació sobre aquest tema que ho provaria.