Taula per millorar la recollida porta a porta a Vacarisses

Vacarisses

Redacció

28.09.2019 | 04:00

L'alcalde de Vacarisses, Antoni Masana (ERC), es va comprometre en un ple dijous a crear una taula per estudiar possibles millores del servei de recollida de residus porta a porta -que es va posar en marxa fa dos anys- abans que acabi l'any. El primer edil va fer l'anunci després que el principal partit de l'oposició, UIPV, presentés una moció demanant millores, la qual finalment es va decidir per unanimitat no votar.En concret, el text demanava augmentar dos dies a la setmana la freqüència de ...