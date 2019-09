Presó per al violador que captava les seves víctimes amb anuncis de feina

Rubí

28.09.2019 | 04:00

Un violador ha entrat a la presó per simular oferir treballs de neteja a dones a canvi de favors sexuals. L'home les citava i conduïa en el seu cotxe fins a un lloc apartat on les posava aquesta condició. Amb aquesta estratègia, va agredir sexualment el passat dia 16 a una jove de 19 anys amb la qual prèviament s'havia citat en l'estació de Renfe de Rubí, després d'haver-ho intentat amb una altra dona uns dies abans. L'individu, de 25 anys i nacionalitat espanyola, ja va ser denunciat penalment l'any 2017 per haver demanat serveis sexuals a una menor de 17 anys.