El ple fa costat als ciutadans en situació de vulnerabilitat energètica

Rubí

28.09.2019 | 04:00

El ple de l'Ajuntament de Rubí va aprovar dijous una moció que té per objectiu vetllar pels drets de les persones en situació de vulnerabilitat energètica. El text va rebre el suport de l'equip de govern -PSC i En Comú Podem (aquest últim va presentar la moció)- ERC, VR i AUP, mentre que Cs es va abstenir. A l'agost, diferents consistoris van rebre una carta d'Endesa comunicant que realitzarà les "accions necessàries per agilitzar el cobrament" de factures impagades de clients, inclòs el tall de la llum en el cas que no es faci efectiu el pagament del deute. Endesa reclama als consistoris que assumeixin el 50% del pagament del deute acumulat. En cas contrari, amenaça en iniciar els talls a les persones afectades a partir de l'1 d'octubre. En aquest sentit, el ple va adoptar el compromís d'exigir a Endesa la retirada de la carta i declarar invàlid el seu contingut, així com demanar la condonació del deute acumulat per les persones protegides per la Llei 24/2015.