Viladecavalls

28.09.2019 | 04:00

Demà se celebra una nova edició de l'Aplec de Sant Miquel de Toudell, a l'ermita del mateix nom, al polígon industrial de Can Mir de Viladecavalls. Organitzat per l'Associació d'Amics de Sant Miquel de Toudell, a l'Aplec hi haurà missa, cultura popular i tradicional, un dinar popular i un taller de pintura per als més petits, entre altres activitats.