El Govern estudia els acords del Parlament per impugnar-los

EFE

27.09.2019 | 11:58

El Govern ha anunciat aquesta nit que està "estudiant el contingut" de les iniciatives aprovades aquest dijous al Parlament de Catalunya "per impugnar i actuar jurídicament contra les citades resolucions".

El Parlament ha aprovat una resolució en la qual reivindica la "legitimitat de la desobediència civil i institucional" per defensar "drets civils, polítics i socials" i ha reviscut escenes de tensió després de la presó decretada per a set membres dels Comitès de Defensa de la República (CDR).

La Cambra ha aprovat també una resolució de la CUP -que ha rebut el suport de JxCat i ERC, el vot en contra de PSC, comuns i PPC, mentre que els diputats de Ciutadans no han votat- que reivindica el 1-O com un "referèndum legítim i legal". La iniciativa, a més, subratlla la "legitimitat de la desobediència civil i institucional, com a instruments en defensa d'aquells drets civils, polítics i socials que puguin ser lesionats".El text invoca resolucions sobiranistes prèvies que van ser tombades pel Tribunal Constitucional, la qual cosa ha motivat els advertiments dels lletrats.

Amb els vots a favor de JxCat, ERC i la CUP, el Parlament ha aprovat també una resolució en la qual es demana la "retirada" dels efectius de la Guàrdia Civil que es troben a Catalunya, així com la dimissió de la delegada del Govern, Teresa Cunillera. I en una altra resolució impulsada pels independentistes, es planteja una resposta institucional a la sentència del 'procés' que passada pel "exercici del dret a l'autodeterminació" i per reclamar una "amnistia" si hi ha condemnes.

En el seu comunicat, el Govern cita totes aquestes resolucions per advertir que ja les està estudiant per actuar contra elles.