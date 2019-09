Detenció in fraganti d'un presumpte lladre a Les Pedritxes

Matadepera

27.09.2019 | 17:46

Un individu de 35 anys de nacionalitat albanesa va ser detingut ahir a la nit per la Policia Local de Matadepera a Les Pedritxes com a presumpte autor d'un robatori on s'havia endut joies, un mòbil i altres objectes de valor. El lladre anava acompanyat d'un altre individu que va poder-se escapar, segons informa avui l'Ajuntament de Matadepera a la seva web.

Tot va començar a les 11.10 h de la nit d'ahir dijous, quan la Policia Local va rebre sengles trucades de dos veïns que havien vist dos encaputxats saltar les tanques d'una casa. Es va iniciar l'operatiu i quan es va intentar aturar els individus després de cometre el robatori van fugir corrents. Un d'ells va ser detingut i l'altre va poder fugir.

Un cop es va identificar i confiscar els objectes que havia sostret el detingut, la Unitat d'Investigació de l'ABP de Terrassa s'ha fet càrrec del cas. La línia d'investigació continua oberta i es preveuen noves detencions.

Fonts policials han declarat que "el fort dispositiu realitzat a la població per part de la Policia Local amb la coordinació de Mossos d'Esquadra ha fet possible la detenció d'aquesta persona i creiem que aquest grup era el que estava operant en el degoteig dels darrers robatoris del poble".