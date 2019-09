PSC i En Comú signen un pacte per a governar amb majoria a Rubí

Rubí

Redacció

26.09.2019 | 04:00

El PSC (deu regidors), liderat per l'alcaldessa Ana María Martínez, i En Comú Podem (tres), amb Ànnia García Moreno com a portaveu municipal, van signar ahir a l'Ajuntament de Rubí un pacte de govern per al mandat 2019-2023. Les dues formacions, que sumen una majoria de 13 regidors sobre 25, han tancat aquest acord després de mesos de negociació i sobre la base d'un pacte previ per a l'aprovació de l'anterior cartipàs municipal.El nou govern estarà regit per un pla d'actuació municipal que a ...