El jutge ordena l'ingrés en un centre de menors del jove que va llaçar un bebè al Besòs

EFE

26.09.2019 | 11:29

El jutge de guàrdia de Menors ha ordenat l'ingrés a la presó del jove de 16 anys que el passat dia 24 presumptament va llançar al seu bebè nounat al riu Besós, després que la Fiscalia hagi considerat els fets com a assassinat. Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), el jutge va prendre anit la mesura cautelar d'ordenar l'internament del menor en règim tancat.

Els fets van ocórrer el passat dia 24, quan el menor, suposat pare del nen, va ser sorprès per algunes persones quan es disposava a enterrar el bebè, ja mort, al costat del Besòs, moment en què el va llançar al riu, segons fonts pròximes a la recerca. Posteriorment, es va dirigir a una comissaria dels Mossos, on va confessar els fets i va ser detingut, al mateix temps que es posava en marxa un ampli dispositiu per a localitzar al bebè.