La fallida de Thomas Cook afecta 150.000 turistes en ruta, 5.000 a Catalunya

25.09.2019 | 04:00

La ministra d'Indústria, Comerç i Turisme en funcions, Reyes Maroto, va informar ahir que dels 600.000 turistes afectats per la fallida de Thomas Cook, 150.000 estan de viatge en diferents països, 53.000 d'ells a Espanya. Maroto va assenyalar que Espanya sol·licitarà al Regne Unit que reforci el seu pla de contingència per als turistes afectats en territori espanyol, que segons l'Autoritat de l'Aviació Civil (CAA) britànica són 30.000 i més de 53.000, segons els càlculs de les administracions espanyoles (35.000 a Canàries, 13.000 a Balears i 5.000 a Catalunya, i sense quantificar a Andalusia i la Comunitat Valenciana).

La ministra va dir que aqueixes dades han sigut aportats per la CAA, i que serien 450.000 els turistes que han contractat un paquet vacacional al turoperador i no podran gaudir d'ell. Per als 150.000 afectats que estan de viatge, el pla de contingència compta amb 1.000 vols en 55 països fins al pròxim 6 d'octubre, dels quals s'han mobilitzat 64 per a portar a casa a 14.700 turistes, però es desconeix quants corresponen al mercat espanyol, va agregar.