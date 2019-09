Detingut un menor que hauria llançat cos d'un bebè al riu Besòs

EFE

25.09.2019 | 12:37

Els Mossos d'Esquadra han detingut a un menor que aquesta matinada hauria llançat el cadàver d'un bebè a la desembocadura del riu Besòs, al terme de Sant Adrià. Després de la detenció, els Mossos han desplegat un dispositiu a la zona, que inclou un helicòpter, per a intentar recuperar el cos del bebè.

Segons fonts pròximes a la recerca, el menor, d'uns 16 anys, i suposat pare del nen, hauria estat sorprès per algunes persones quan es disposava a enterrar el cos al costat del Besòs, moment en què l'hauria llançat al riu. Posteriorment, s'hauria dirigit a una comissaria dels Mossos on hauria confessat l'infanticidi. El cas està sent investigat per la Fiscalia de Menors, a la disposició de les quals passarà el menor detingut.