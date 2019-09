Cinc garrafes tunejades causen alarma policial

Succesos

25.09.2019 | 12:39

Els objectes sospitosos trobats de matinada davant les seus d'ERC, Podem, la CUP, l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmnium eren artefactes simulats, segons han informat a Efe fonts pròximes al cas, si bé els Mossos d'Esquadra han obert una recerca sobre els fets.

Davant les seus d'ERC, Podem, la CUP, la ANC i Òmnium a Barcelona s'han trobat aquest dimecres uns objectes amb aspecte d'artefactes explosius i adhesius de símbolss independentistes que han causat l'alarma policial.

Els Mossos d'Esquadra han analitzat els paquets sospitosos, d'acord amb els protocols de la policia autonòmica davant troballes d'aquest tipus, i han conclòs que eren artefactes explosius simulats, ja que no contenien cap substància explosiva en el seu interior.

Una vegada analitzats aquests objectes sospitosos, fonts pròximes al cas han explicat a Efe que es tractava en tots els casos de "accions simulades".

No obstant això, els Mossos han obert una recerca per a identificar a les persones responsables d'haver col·locat aquests artefactes en les seus dels partits i entitats