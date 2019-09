DAMA Matadepera explica com preservar flors en ornaments perdurables

Matadepera

24.09.2019 | 17:01

DAMA Matadepera arrenca demà dimecres un nou curs amb un programa d'activitats obert a tothom i centrat especialment en conferències d'interès general. La primera xerrada (20.00 h, Casal de Cultura), portarà per nom "Gloow secrets o com preservar flors en ornaments perdurables". Anirà a càrrec de Glòria Valdés que crearà en el moment de la conferència un ornament amb flors deshidratades. Després hi haurà una desfilada per presentar alguns models per cabells, braçalets i altres ornaments. L'activitat és gratuïta.