El TSJC ajorna el judici per desobediència a Torra fins al 18 de novembre

EFE

20.09.2019 | 12:51

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha ajornat fins al 18 de novembre el judici per desobediència al president de la Generalitat, Quim Torra, en estimar que no podrà resoldre les recusacions presentades pel president abans del 25 de setembre, dia en què va fixar l'inici de la vista.

En una resolució amb data d'avui, el TSJC indica que "resulta materialment impossible que la Sala que ha de resoldre les recusacions presentades sigui convocada i pugui resoldre l'incident el pròxim 25 de setembre". Per això, l'Alt Tribunal acorda suspendre les sessions del judici, previstes per als pròxims dies 25 i 26 de setembre, i fixa com a nova data per a la celebració de la vista oral el dia 18 de novembre.

El president català serà jutjat per no retirar els llaços grocs dels edificis públics en campanya electoral, tal com li havia exigit la Junta Electoral.