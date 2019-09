El Govern no preveu augmentar el pressupost per a Universitats

Efe

20.09.2019 | 04:00

L'esborrany de pressupostos que està negociant el Govern "no preveu cap increment per al sistema universitari", segons va denunciar ahir el rector de la Universitat de Barcelona (UB), Joan Elias.Elias, que va mantenir una trobada amb la premsa ahir al matí en la qual va presentar els eixos de la UB per al curs 2019-2020 i va abordar la situació financera de la universitat, va assegurar que no descarta un atur en el sector universitari "si no hi ha augment de ...