Un mort en bolcar un camió cisterna a l'AP2

EFE

19.09.2019 | 13:13

El conductor d'un camió cisterna va morir anit després que el vehicle bolqués a l'altura del punt quilomètric 176 de l'AP-2, al seu pas per Borges Blanques (Lleida), i aboqués sobre la via 20.000 litres de quitrà que transportava. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT), per causes que encara s'estan investigant el camió va fer la tisora i va bolcar, quedant el conductor atrapat a la cabina.

A causa de l'accident, es va produir una fuita de 20.000 litres de quitrà a la via, la qual cosa va obligar a Protecció Civil a activar el pla d'accidents en el transport de mercaderies perilloses (TRANSCAT), en fase d'alerta. En relació a l'afectació viària, es va tallar l'autopista en sentit Lleida i a les 00.30 hores de la nit es va aconseguir retirar el camió i restablir-se la circulació, excepte en un carril que ha quedat tallat per la neteja de la via.

Amb aquesta són ja 129 les persones mortes en accidents de trànsit aquest any en la xarxa viària interurbana de Catalunya.