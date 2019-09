Laia Marull, Anna Sahun, Joel Joan i David Guapo, a Rubí

Rubí

Redacció

19.09.2019 | 04:00

El dia 28 arrenca la nova temporada estable al teatre municipal La Sala amb un total de 14 espectacles pensats per a diferents públics. A banda de la presència de grans noms de l'escena nacional, com Laia Marull, Anna Sahun, Joel Joan, Àgata Roca o David Guapo, l'oferta cultural de l'equipament segueix fidel a alguns dels eixos principals, com ara la presència d'artistes rubinencs i els espectacles familiars de La Xarxa.Aquesta primera part de la temporada, que finalitzarà el gener de 2020, ...