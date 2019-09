Cunillera: "El PSOE ha complert amb la seva obligació com a primera força"

EFE

19.09.2019 | 13:15

La delegada del Govern a Catalunya, Teresa Cunillera, ha considerat avui dijous que el PSOE "ha complert amb la seva obligació com a primera força", i que si no ha aconseguit suports suficients per investir al seu candidat, Pedro Sánchez, és perquè els altres partits "li han negat el pa i la sal".

En unes declaracions a TV3, la delegada del Govern a Catalunya ha reconegut que "no és una situació desitjable" la que es viu ara mateix, quan el dilluns finalitza el termini per aconseguir una investidura que, de no aconseguir-se, implicaria la convocatòria automàtica d'eleccions generals.