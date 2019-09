Budó veu impossible ara per ara un Govern de concentració

Efe

18.09.2019 | 04:00

La portaveu del Govern, Meritxell Budó, va afirmar ahir que la proposta d'ERC de formar un govern de concentració per a respondre a la sentència del procés "no té recorregut" perquè els comuns i la CUP "s'han autoexclòs", però no va descartar un nou referèndum d'autodeterminació.Després de la reunió setmanal del Govern, Budó va explicar que els partits i entitats independentistes ...