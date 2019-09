Torra considera "trist i patètic" "l'amenaça" del PSOE d'aplicar el 155

EFE

17.09.2019 | 12:38

El president de la Generalitat, Quim Torra, considera "lamentable, trist i patètic" "l'amenaça" d'aplicar l'article 155 a Catalunya que al seu judici es desprèn d'un comunicat emès pel PSOE després d'una proposta de Ciutadans per a desbloquejar la investidura de Pedro Sánchez.

En el comunicat, el PSOE insta al PP i a Ciutadans a permetre, amb la seva abstenció, un "Govern progressista" presidit pel socialista Pedro Sánchez que no depengui de les forces independentistes catalanes. "Que l'estabilitat de l'Executiu no depengui de les forces independentistes exigeix, per part seva, un exercici de responsabilitat amb l'estabilitat de l'Estat per part del PP i Cs", assegura el PSOE. També garanteix que, si es produís per part de les forces independentistes un incompliment de la Constitució o un greu atemptat a l'interès general d'Espanya, el Govern farà ús de les seves competències per a garantir la sobirania nacional, la integritat territorial i la convivència, aplicant si escau, l'article 155 de la Constitució.

En el seu compte de Twitter, en la qual reprodueix la nota del PSOE, Quim Torra ha replicat: "Un Govern autènticament progressista, que respectés la voluntat popular i el dret a l'autodeterminació dels pobles, mai emetria un comunicat com aquest". "És lamentable, trist i patètic que amenacin amb aplicar l'article 155 perquè els votin la investidura", conclou el missatge del president de la Generalitat.