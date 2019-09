Méndez deixa Cs i s'incorpora al govern municipal com a regidor no adscrit 

Viladecavalls

A. L.

17.09.2019 | 04:00

El regidor Carlos Méndez ha trencat el carnet de Ciutadans per discrepàncies insalvables amb el partit taronja, s'ha convertit en regidor no adscrit i s'ha incorporat a l'equip de govern format per Treballem Junts per Viladecavalls (JxCat), amb cinc edils, i PSC, amb un. Amb l'entrada de Méndez a l'executiu local, aquests passa a estar compost per set regidors de tretze possibles, motiu pel qual aconsegueix una majoria absoluta que li permetrà governar amb comoditat ...