Marín: El 155 "no és la solució ni ho va ser en el seu moment"

EFE

17.09.2019 | 12:39

La socialista Núria Marín ha defensat que el conflicte català és "un problema polític que s'ha de resoldre amb política" i ha avisat que l'aplicació de l'article 155 de la Constitució a Catalunya "no és la solució ni ho va ser en el seu moment".

"Va ser un instrument que probablement en aquells moments era necessari, però no era la solució. Jo ho he dit per activa i per passiva durant mesos: tenim un problema polític i només amb política es podrà resoldre", ha apuntat la presidenta de la Diputació de Barcelona en una entrevista a Ràdio 4.

L'alcaldessa de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) ha apostat pel diàleg per tal de buscar punts d'acord que permetin "construir un futur" en el qual tots els catalans encaixin.