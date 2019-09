L'equip de govern passa a tenir majoria absoluta

17.09.2019 | 04:00

L'entrada de l'ara regidor no adscrit Carlos Méndez a l'equip de govern format per Treballem Junts per Viladecavalls (JxCat), amb cinc edils, i PSC, amb un, dóna a l'executiu municipal majoria absoluta, amb la qual podrà governar durant aquest mandat amb comoditat. Amb la incorporació de Méndez, el govern passa a sumar set regidors de tretze possibles, mentre que a l'oposició hi són ERC i Fem Viladecavalls, amb tres regidors cadascú. D'aquesta maneta, l'executiu liderat per l'alcaldessa Cesca Berenguer passa a governar amb majoria absoluta després que el mandat passat ho fes en minoria, en coalició amb el PSC, amb sis regidors.

L'exmembre de Ciutadans assumeix les següents responsabilitats en el nou govern municipal: la regidoria de Manteniment Urbà i Via Pública, que porta conjuntament amb el regidor Pedro Nogués, del grup Treballem Junts per Viladecavalls, i la regidoria de Comerç i Mercats, en aquest cas conjuntament amb l'edil Jesús Porres, del mateix grup.