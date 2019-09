Un detingut a Barcelona per abusar d'una dona després de retenir-la

Un detingut a Barcelona per abusar d'una dona després de retenir-la

EFE

16.09.2019 | 13:36

Un home ha estat detingut a Barcelona acusat d'abusos sexuals a una dona a qui va retenir diverses hores sota amenaces, segons han informat a Efe els Mossos d'Esquadra. El detingut és un home de 27 anys i nacionalitat algeriana que va ser conduït a la comissària de les Corts i que es troba a l'espera de passar a disposició judicial.

Segons avança El Periódico, que precisa que l'agressor i la víctima no tenien cap relació i tampoc es coneixien, els fets es van iniciar el dissabte a la nit, quan l'home va abordar la dona en la via pública, la va agredir i la va obligar a pujar al seu pis. Allà, l'agressor va obligar la dona a despullar-se per fer-li tocaments, fins que cap al migdia del diumenge la víctima va poder sortir al carrer i va denunciar els fets a una patrulla dels Mossos d'Esquadra.

Els agents van poder detenir l'home i, en escorcollar-lo, li van trobar un cúter amb el qual hauria amenaçat de mort la dona retinguda. L'home ha estat acusat dels delictes d'abusos sexuals, detenció il·legal i amenaces.