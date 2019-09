Un tram de l'AP-7 serveix de banc de proves per als vehicles autònoms del futur

Efe

14.09.2019 | 04:00

El tram gratuït de 20 quilòmetres de l'AP-7 a Girona, entre les sortides de Vildemuls i Girona Sud, serà fins demà l'escenari on es provarà com "conviuran" en un futur els vehicles convencionals i els autònoms, que circularan sense conductor, i per a això tres models de cotxes s'enfrontaran a diferents supòsits. Es tracta d'Inframix, un projecte europeu pioner en el qual participen onze empreses i institucions del sector ...