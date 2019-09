Arrenca la nova programació dels cicles de cinema als Cinemes Sant Cugat

Sant Cugat

14.09.2019 | 04:00

El passat juliol, l'Ajuntament va decidir mantenir les quatre sales dels Cinemes Sant Cugat i traslladar la futura sala de concert d'ús polivalent en un altre espai de la ciutat. L'objectiu ha estat recuperar i continuar revifant l'esperit original dels cinemes i potenciar-ne el vessant cultural i educatiu de les seves quatre sales. Aquesta decisió ha permès programar un ampli ventall de propostes cinematogràfiques de qualitat per tots els gustos i edats, que es podran veure entre aquest mes i febrer. Hi haurà cicles de cinema d'autor, feminista i per tothom, a més del Cicle Gaudí, els festivals Sant Cugat i Anima't en família, un especial Halloween i la retransmissió en directe de les més reconegudes òperes i ballets clàssics.