Torrent: "Més enllà de les xifres de la Diada, hi ha un moviment de fons"

EFE

12.09.2019 | 11:32

El president del Parlament, Roger Torrent, ha valorat aquest dijous la mobilització registrada ahir durant la Diada, i ha subratllat que, més enllà de la xifra de participants, "l'important és que hi ha un moviment de fons" que roman en la societat catalana.

En unes declaracions a Ràdio 4, Roger Torrent ha destacat que "no hi ha un altre moviment civil i polític a Europa que s'hagi manifestat de forma tan massiva, cívica i de forma persistent" com ho fa l'independentisme català.

Ha llevat importància, en aquest sentit, al fet que la manifestació convocada per la Assemblea Nacional Catalana (ANC) no fos ahir tan multitudinària com en anys precedents, perquè "les xifres són relatives" i "si ens hem de comptar, fem-ho bé, a través d'un referèndum".