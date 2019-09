Grande-Marlaska culpa el PP de la inseguretat que viu Barcelona

Barcelona EFE

11.09.2019 | 20:02

El ministre de l'Interior en funcions del govern espanyol, Fernando Grande-Marlaska, ha demanat a l'oposició que no generi alarma ni difongui falsedats sobre la situació d'inseguretat a Barcelona, de la qual ha culpat a l'anterior govern del Partit Popular per abandonar durant anys la seguretat ciutadana i retallar efectius. El ministre ha manifestat que la realitat que viu la capital catalana no és una cosa de fa un mes, sinó que "és qüestió d'anys de no treballar en matèria de seguretat" i ...